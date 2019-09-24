Красноярск, , 12:03 — REGNUM В Красноярском крае в национальном парке «Шушенский бор» в сентябре зафиксировано обилие паутины по утрам. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парка, это предвещает приближение холодов, ясную осень и морозную зиму.

Обилие паутины в национальном парке «Шушенский бор» Пресс-служба НП «Шушенский бор», Элинор Пэйт ©

Огромное количество паутины в Перовском лесничестве наплели пауки-тенётники, или теридииды.

В пресс-службе «Шушенского бора» подчеркнули, что на основании обилия паутин или их отсутствия в древности строились первые прогнозы погоды:

«Позднее было получено научное подтверждение того, что пауки и в самом деле способны предчувствовать приближение сухих и ясных дней, установление холодов или дождей».

При этом специалисты парка убеждены, что примета вполне логична. Пауки используют оставшиеся тёплые дни, чтобы наловить перед зимовкой как можно больше добычи. Более того, по данным пресс-службы нацпарка, на этот раз «предсказания» пауков совпали с прогнозами синоптиков для юга Красноярского края.

Тем временем, как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае уже стартовал отопительный сезон. По состоянию на 17 сентября в регионе к зиме были готовы 1385 котельных, 4,5 тыс. км тепловых сетей, 7,2 тыс. км водопроводных сетей.

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