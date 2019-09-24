Улан-Удэ, , 12:02 — REGNUM Учения Росгвардии, в ходе которой сотрудники, по всей видимости, отрабатывали методы по пресечению массовых беспорядков, взбудоражили местных жителей. Видео с учений появилось в соцсети «Вконтакте».

"Граждане, не нарушайте общественный порядок! Расходитесь!», — призывает сотрудник в громкоговоритель условную толпу, окружённой росгвардейцами в полном обмундировании.

Между тем в комментариях жители предположили различные версии происходящего, в том числе борьбу с нелегалами.

Однако, как передаёт «Байкал-Daily», в Росгвардии Бурятии подтвердили, что на видео запечатлены обычные плановые учения.

«Их проводят на стройке, чтобы не беспокоить жителей жилых массивов», — добавили в ведомстве.

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