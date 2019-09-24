Владикавказ, , 11:59 — REGNUM В Северной Осетии реконструируют 46 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Работами по модернизации будут охвачены учреждения здравоохранения в населенных пунктах, в которых проживают от 101 до 2000 человек. Об этом было сказано на совещании в правительстве региона 23 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства РСО-Алании.

Многие ФАПы и амбулатории находятся в аварийном состоянии. Работы в них начнутся уже в 2020 году. Средства на это власти республики рассчитывают взять из федерального бюджета. Документы о предоставлении межбюджетных трансфертов направлены для принятия решения в Минздрав РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, Северной Осетии по нацпроектам в 2019 году будет выделено 766 млн рублей, которые направят на развитие детского здравоохранения. В августе 2019 года в селении Сунжа Пригородного района была открыта новая амбулатория на 100 посещений в смену. Она будет обслуживать два населенных пункта — селения Сунжа и Комгарон, где проживают более 15 тыс. человек. Учреждение здравоохранения построено в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».