Нижний Новгород, , 11:56 — REGNUM В Нижегородской области продолжается прививочная кампания в рамках профилактических мероприятий против гриппа. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Всего привито около 13% населения региона.

Так, прививки получили 406 тыс. жителей области, в числе которых 125 тыс. детей.

По словам замглавы управления Натальи Садыковой, до завершения прививочной кампании планируется вакцинировать около 47% от общей численности населения. Она добавила, что вакцинация против гриппа — это основной и самый эффективный способ профилактики заболевания.

ИА REGNUM напоминает, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире гриппом и ОРВИ заболевает до 500 млн человек, от осложнений заболевания умирают около 2 млн человек.