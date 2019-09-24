Санта-Моника, США, , 11:58 — REGNUM В игре Call of Duty: Black Ops 4 стартовало особое событие под названием Dark Divide («Тёмный Раскол»), посвящённое супергероям. Ролик с анонсом ивента появился на YouTube-канале игры 23 сентября.

В «Тёмном Расколе» появятся новое оружие, оперативники, техника и особый режим «Затмение», в котором персонажи игроков получат суперспособности. На PS4 ивент стартовал 23 сентября, а на PC и Xbox он начнётся 30 сентября 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новая мобильная игра по франшизе Call of Duty выйдет 1 октября 2019 года. В ней появятся как«классические мультиплеерные режимы Call of Duty», так и более современные, вроде «королевской битвы».

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