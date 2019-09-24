Цхинвал, , 11:40 — REGNUM К концу декабря в столице Южной Осетии, согласно строительным планам, будет сдана в эксплуатацию четырехзвездочная гостиница «Ирыстон». Об этом 24 сентября сообщает ИА «Рес».

Строительство гостиницы «Ирыстон». Южная Осетия, Цхинвал Cominf.org

Новое здание строится на месте старой гостиницы — символа Цхинвала, открытой в 1937 году. Исторический облик старой гостиницы будет сохранен, первоначальный вид фасада останется неизменным. Общая площадь здания составит 6 тыс квадратных метров. Как рассказал начальник участка Ахсар Дидикаев, на объекте трудятся более 80 рабочих. В данное время проводятся фасадные работы, облицовка внутреннего двора, в здании завершаются работы по холодоснабжению.

Гостиница «Ирыстон» строится по заказу министерства строительства и ЖКХ Южной Осетии в рамках российской инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики. Общая стоимость объекта составляет 460 миллионов рублей, из которых 430 млн выделяются в рамках Инвестпрограммы, остальные средства вкладывает соинвестор.

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