От гриппа привились более 100 тыс. жителей Якутии
Из 490 тыс. более 100 тыс. жителей Якутии на 19 сентября уже поставили профилактические прививки от гриппа.
В Бурятии намерены привить от гриппа более 50% населения
Более половины жителей Бурятии планируется привить от гриппа. В регион уже привезли почти 509 тыс. доз вакцины. Это при том, что население республики менее 1 млн человек.
В Якутии началась бесплатная вакцинация против гриппа
Бесплатная вакцинация населения Якутии от вируса гриппа началась в конце августа. За сезон медики планируют привить 490 тыс. человек.
В Туве от гриппа привиты почти 25 тыс. человек
С начала прививочной кампании против гриппа в Туве вакцинировано 24 737 местных жителей. Всего в республику поступили вакцины в объёме 106,8 тыс. доз на сумму 23,3 млн рублей.
При этом за первую неделю эпидемиологического сезона зарегистрировано 333 случая ОРВИ с показателем заболеваемости 10,0 на 10 тыс. населения. По словам специалистов, это значительно ниже пороговых значений.
Половину жителей Горного Алтая привьют от гриппа
В рамках кампании по иммунизации населения от гриппа в Республике Алтай планируют привить 50% жителей или около 109 тыс. человек. Из них уже получили прививки более 40 тыс.
Прививки против гриппа сделали 4,6% жителей Ростовской области
Прививки против гриппа в Ростовской области сделали 192 тыс. 869 человек, что составляет лишь 4,6% от численности населения. Специалисты уточняют, что в рамках приоритетного нацпроекта за счёт федеральных средств привито 74 тыс. 818 детей, около 1,5 тыс. беременных женщин и 115 тыс. 693 взрослых.
Уровень заболеваемости ОРВИ в Воронежской области за последнюю неделю, с 15 по 22 сентября, вырос на 33,2%. Однако все ещё ниже эпидпорога на 30,3%, сообщила 24 сентября пресс-служба территориального управления Роспотребнадзора. При этом в ведомстве подчеркивают — вирусы гриппа в регионе пока не регистрировались.
Тем временем в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа — в августе в регион поступили первые партии вакцин против гриппа для иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок: 320 тыс. 595 доз вакцины «Совигрипп», «Флю-М» для взрослого населения и 113 тыс. 784 дозы вакцины «Совигрипп» (без консерванта) для детей.
Об этом: Заболеваемость ОРВИ в Воронежской области за неделю выросла на треть
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время совещания отметил положительную тенденцию в снижении уровня заболеваемости вирусами, уточнив, что в 2018 году от гриппа прививки сделали 670 тысяч человек. Губернатор призвал не допускать распространения вируса, а заболевших не ходить на работу, заражая коллег.
Более 400 тысяч нижегородцев получили прививки от гриппа
В Нижегородской области продолжается прививочная кампания в рамках профилактических мероприятий против гриппа. Всего привито около 13% населения региона.
Заболеваемость ОРВИ в Ростовской области — эпидпорог не превышен
В Ростовской области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) остаётся на неэпидемическом уровне. Так, на Дону зарегистрировано почти 8,3 тыс. заболевших, что на 26,8% ниже эпидпорога. В Ростове-на-Дону зарегистрировано более 2,6 тыс. случаев, что ниже на 27,1% эпидпорога.
В Нижегородской области прививки от гриппа сделали уже больше 406 тыс. жителей. Из них 125 тысяч — это дети. По данным областного Роспотребнадзора, в текущем году планируется привить не менее 47% населения региона.
В Московской области с начала осенней прививочной кампании 2019 года процедуру вакцинации от гриппа прошли 400 тыс. человек, включая 150 тыс. детей. По данным министерства здравоохранения региона, в медицинские учреждения закуплены вакцины от гриппа «Совигрипп» и «Гриппол плюс». Всего в 2019 году планируется вакцинировать 3,6 млн жителей региона, в том числе 1 млн детей.
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В Татарии вакцинация против гриппа началась 5 сентября и продлится до 1 ноября. Желающим предлагают привиться не только непосредственно в поликлиниках, но и в мобильных пунктах, что работают на улице.
Мобильные пункты вакцинации в Казани работают возле станций метро до 10 октября ежедневно с 9 утра до 5 вечера.
Роспотребнадзор напоминает, вакцинацию нужно проводить за 2−3 недели до начала роста заболеваемости. Иммунитет должен успеть сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.
В соответствии с Приказом Минздрава России
— дети с 6 месяцев, учащиеся 1 — 11 классов;
— обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;
— взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы);
— беременные женщины;
— взрослые старше 60 лет;
— лица, подлежащие призыву на военную службу;
— лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.