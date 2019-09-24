С начала Всероссийской прививочной кампании против гриппа прошло уже почти три недели. Медики призывают массово вакцинироваться, поскольку грипп остается одним из самых тяжелых вирусных заболеваний, которое передается воздушно-капельным путем, и может одновременно поражать большие массы населения. Вакцинация проходит по всей стране. Стоит ли делать прививку? Каждый решает сам.

Подробнее о ходе прививочной кампании в регионах читайте в трансляции ИА REGNUM.