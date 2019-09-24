Обнинск, Калужская область, 24 сентября 2019, 11:51 — REGNUM В Обнинске Калужской области открылся отопительный сезон, сообщает 24 сентября корреспондент ИА REGNUM по информации заместителя главы администрации по вопросам городского хозяйства Вячеслава Лежнина.
По словам чиновника, отопительный сезон в городе стартовал с подачи тепла в социальные учреждения. Оперативно было подано тепло во все 23 детских сада, 16 школ и больницы. В настоящее время управляющие компании приступили к подаче тепла уже в жилые дома.
Глава администрации Обнинска Владислав Шапша предложил организовать круглосуточной телефон для приема жалоб от горожан. «Люди должны иметь возможность заявить о своих проблемах, особенно, если они не находят отклик у своей управляющей компании, то мы об этом должны знать. В течение недели надо оперативно реагировать на обращения жителей, чтобы никаких проблем у нас не возникло», — сказал Владислав Шапша. Между тем к грядущей зиме готовятся городские коммунальные службы. Так, в городе уже заготовлено три тысячи тонн технический соли и шесть тысяч кубометров песка, заключён договор на поставку тысячи тонн противогололедного реагента.
Читайте ранее в этом сюжете: Калужские объекты ЖКХ готовы к работе в осенне-зимний период