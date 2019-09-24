Афины , , 16:59 — REGNUM В Греции проходит 24-часовая забастовка работников транспорта, инициированная 24 сентября крупнейшим профсоюзом гражданских служащих (ADEDY) и другими профсоюзами. Об этом передает агентство Associated Press.

Представители профсоюзов протестуют против нового «закона развития экономики», который, как они полагают, серьёзно ограничит права трудящихся.

Участники акции протеста выступают против тех норм в законодательстве, которые затруднят им проведение забастовок, позволят работникам дистанционно голосовать на производственных собраниях, без непосредственного участия в них, а также против внесения некоторых изменений в коллективные трудовые договоры.

Отмечается, что бастуют работники общественного транспорта, учителя, врачи.