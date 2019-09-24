Москва, , 11:10 — REGNUM Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков, который содержится в московском СИЗО по делу хищении 700 млн рублей, оказался в больнице. Об этом журналистам сообщила адвокат Конькова.

Анну Коткову. «Он сейчас в тюремной больнице, ситуация со здоровьем у него очень плохая. Из-за стресса у него обострились хронические заболевания — гипертония, диабет инсулинозависимый, в результате дозу лекарств приходится увеличивать в 1,5−2 раза», — цитирует ТАСС адвоката

Как сообщало ИА REGNUM, Коньков был задержан в конце мая, тогда же был доставлен в Москву и отправлен под арест сначала до 30 июля, затем до 30 октября. По версии следствия, Павел Коньков, который до октября 2017 года занимал должность губернатора Ивановской области, а также управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин (он также в СИЗО) совершили хищение около 700 млн рублей бюджетных средств путем их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний «Продо». Сам Коньков свою вину отрицает.