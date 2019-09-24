Сухум, , 11:10 — REGNUM 23 сентября Абхазский государственный университет подписал договор о сотрудничестве с государственным музеем-заповедником им. М.А. Шолохова. Об этом сообщает Sputnik.

Абхазский государственный университет Eau-msu.ru

Договор был подписан ректором Абхазского государственного университета Алеко Гварамия и директором государственного музея-заповедника им. М.А. Шолохова Ольга Анистратенко. Согласно договору, учреждения начинают сотрудничество в области науки, культуры, литературы. «Учитывая требования и условия договора, мы рассчитываем на тесное взаимодействие в вопросах организации и проведения мероприятий, посвященных Шолохову», — отметил проректор Абхазского госуниверситета Владимир Делба.

Государственный университет Абхазии подписал более 70 соглашений и договоров о сотрудничестве с различными научными центрами и высшими учебными заведениями России, Италии, Турции.

Читайте ранее в этом сюжете: ЮГОУ расширяет контакты с российскими вузами