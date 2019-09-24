Тюмень, , 11:02 — REGNUM Тюмень поэтапно подключают к централизованной системе теплоснабжения. Единая теплоснабжающая организация «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания» (УСТЭК) опубликовала график поступления тепла в многоэтажные дома областной столицы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

График подключения Тюмени к теплу с 23 сентября 2019 года Пресс-служба «Урало-Сибирской теплоэнергетической компании»

Тепловая энергия в первую очередь поступит в микрорайоны, расположенные в непосредственной близости к ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а также подключенные к котельным установкам. Далее теплом обеспечат жилые массивы заречной и центральной частей города. На завершающем этапе отопление поступит в район Дома обороны, частного и промышленного секторов.

Отопительный сезон в Тюмени начался с 23 сентября. Ранее тепло было подано на социально значимые объекты — детские сады, школы и больницы. Напомним, в 2018 году отопительный сезон начался в областной столице 27 сентября.

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