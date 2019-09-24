Благовещенск, , 11:03 — REGNUM Глава города Благовещенск Валентина Калита подписала распоряжение о начале отопительного периода, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Старт отопительного периода в приамурском Благовещенске запланирован на 1 октября. К этому времени в городе полностью будут завершены все подготовительные мероприятия, а также сформирован нормативный запас топлива.

Власти через СМИ разъясняют населению порядок обращений в случае, если в течение недели после начала сезона тепло в их квартирах так и не появится.

Как сообщало ИА REGNUM, в десяти районах и городах Приамурья стартовал отопительный период.