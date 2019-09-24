Перт, Австралия, , 11:18 — REGNUM Авиасалон Skyworks пройдет в городе Перт в День Австралии в 2020 году, три года спустя после того, как в этом населенном пункте во время авиапредставления разбился легкомоторный самолет с пилотом и его пассажиром. Об этом 24 сентября сообщает агентство Australian Associated Press.

Авиасалон Doomych

Воздушное судно рухнуло в реку Суон на глазах у тысяч зрителей, собравшихся 26 января 2017 года на праздновании Дня Австралии в 2017 году.

Пилот Питер Линч и его индонезийский напарник Эндах Чакравати погибли. Правоохранительные органы провели расследование с целью выяснения причины катастрофы.

Старший менеджер по развитию в городе Перт Энн Бэнкс-Макалистер сказала, что для подготовительных работ по проведению авиасалона в Перте в будущем году привлечена служба авиационной безопасности.

«Поскольку отчет Австралийского бюро по безопасности на транспорте о смертельной авиакатастрофе в 2017 году находится в стадии завершения, консорциум Skyworks города Перт поддержал решение о возобновлении авиасалона», — сказала Бэнкс-Макалистер.