Монреаль, Канада, , 11:51 — REGNUM Разработчики из WB Games Montreal продолжают тизерить новую игру о Бэтмене. Очередной пост с намёками на продолжение серии Arkham они опубликовали в своём Twitter-аккаунте 23 сентября.

https://twitter.com/WBGamesMTL/status/1176182754712727552

В коротком ролике появляются быстро сменяющие друг друга символы (предположительно логотипы преступной группировки «Суд сов»). Также разработчики написали в описании к ролику: «Capture the Knight» («Поймать Рыцаря») — в комиксах DC Бэтмена называют «Тёмным Рыцарем».

Ранее разработчики из WB Games Montreal опубликовали в своём Twitter-аккаунте короткий ролик с появляющимися в нём таинственными изображениями. Эксперты предположили, что новая игра будет посвящена «Суду сов» — до этого разработчики были замечены в футболках с таким же логотипом.

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