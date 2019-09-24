Екатеринбург, , 10:48 — REGNUM В Свердловской области главам муниципалитетов до 1 октября поручено подключить к теплоснабжению всех потребителей. Об этом заявил глава регионального министерства ЖКХ Николай Смирнов, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

По данным на вечер 23 сентября в регионе отапливается более 60 млн квадратных метров жилого фонда (67,7%) и 5181 социально значимый объект (88,4%). В текущий момент в 61 городском округе и муниципальном образовании полностью завершено подключение теплоснабжения.

«На Урал пришло резкое и, судя по прогнозам, затяжное похолодание, и на сегодняшний день главная задача органов местного самоуправления — обеспечить людей теплом, принять исчерпывающие меры для того, чтобы в максимально короткие сроки включить батареи во всех школах, детских садах, больницах и, конечно же, жилых домах», — заявил Николай Смирнов.

Читайте также: В Свердловской области отопительный сезон начался во всех муниципалитетах

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 23 сентября в Свердловской области к теплу было подключено 5,4 млн квадратных метров жилья (61%) и 4953 объекта социального значения (84,5%).

Читайте также: Холода на Урале: сети не выдерживают нагрузки обогревателей

Читайте ранее в этом сюжете: Синоптики рассказали, как долго продержатся холода на Среднем Урале