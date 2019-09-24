Улан-Удэ, , 10:34 — REGNUM Агентство по занятости Бурятии организовало обучение граждан предпенсионного возраста. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, с начала года за парты пришлось сесть 387 жителям.

«Курсы в зависимости от специальности длятся от 16 часов до трех месяцев. Незанятые студенты во время обучения получают стипендию в размере минимального размера оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент — более 13 тыс рублей», — отметили в правительстве.

Отмечается, что жители повышают квалификацию или осваивают новые профессии. Всего до конца 2024 года в республике планируют обучить более двух тысяч предпенсионеров.

Напомним, проблема трудоустройства лиц предпенсионного возраста обострилась после проведения пенсионной реформы. Как сообщало ИА REGNUM, трудоустроены лишь около 60% предпенсионеров.

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