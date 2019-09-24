Лос-Анджелес, США, , 10:34 — REGNUM В Лос-Анджелесе скончался продюсер Джоэл Майкл Мендел, сообщает The Variety 24 сентября.

Причина смерти Мендела не уточняется. Ему было 54 года.

Мендел четыре раза становился победителем «Эмми», спродюсировал более 200 серий «Симпсонов», с 2014 года работал в команде мультсериала «Рик и Морти».

«Симпсоны» — самый продолжительный мультсериал в истории американского телевидения, которые смотрят более, чем в 100 странах мира. Первый эпизод был выпущен в 1989 году, в мае 2019 была показана последняя серия 30 сезона. По версии The Times является лучшим сериалом XX века.