Магас, , 10:29 — REGNUM В Ингушетии вскрыты факты хищения и причинения ущерба госпредприятию «Ингушское карьероуправление» на сумму более 35 млн рублей. Единственное в республике предприятие по добыче, переработке и реализации полезных ископаемых продавало их по ценам в разы ниже установленных. Факты нарушений выявила прокуратура региона в ходе проверки исполнения законодательства в этой сфере.

Так, в 2018—2019 году на предприятии, кроме ущерба от продажи полезных ископаемых, предназначенных для строительных работ, были выявлены еще и факты превышения их объемов. В отчетных документах указывались одни цифры, а по факту производилась отгрузка гораздо большего количества песка, глины, песчано-гравийной смеси, валунно-песчано-гравийной смеси.

Еще один факт подлога был выявлен при проверке документов на приобретение горюче-смазочных материалов, которые на самом деле не покупались, тем не менее деньги на них выделялись. Такая же история с составлением подложных финансово-хозяйственных документов происходила и с приобретением запасных частей.

Факты растраты, присвоения, мошенничества, совершенные должностными лицами предприятия, лягут в основу уголовного дела, которое потребовала возбудить прокуратура. Обвиняемые по нему пока не называются.