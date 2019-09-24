Тбилиси, , 10:25 — REGNUM Национальная авиакомпания Саудовской Аравии Flynas запустит со 2-го октября регулярный авиарейс Эр-Рияд — Тбилиси, передает «Первый канал грузинского телевидения».

По данным саудовской авиакомпании, рейсы будут выполняться три раза в неделю. Глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили отметила, что по итогам восьми месяцев 2019 года туристический поток из Саудовской Аравии в Грузию вырос на 44,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам августа 2019 года пассажиропоток в аэропортах Грузии составил 583 104 пассажира, что на 11% меньше, чем в августе 2018 года.

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