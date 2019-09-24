Москва, , 10:21 — REGNUM Задержанный за дебош пассажир авиарейса SU1213 компании «Аэрофлот» Самара — Москва дал показания в полиции, сообщает телеканал «РенТВ».

По данным СМИ, мужчина занимается бизнесом и владеет пятью компаниями.

«Да, я послал матом старшую бортпроводницу. Потому что она… Но я не решил оскорбить!» — показал телеканал кадры беседы с задержанным в полиции.

В компании «Аэрофлот» распространили релиз, в котором трактуют действия пассажира как агрессию, отмечают, что он отказался выполнить законное требование бортпроводников, реагировал на замечания угрозами увольнения и физической расправы.

На задержанного составили протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте» (ст. 11.17 КоАП РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, в московском международном аэропорту «Шереметьево» полиция задержала мужчину, устроившего дебош на борту лайнера, следовавшего рейсом Самара — Москва.

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