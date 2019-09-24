Стокгольм, , 11:46 — REGNUM Создатели Star Wars: Battlefront II рассказали о новом контенте, который появится в игре в ближайшее время. Ролик с анонсом нововведений был выложен на YouTube-канале игры 23 сентября.

Теперь игроки смогут взять на себя управление клоном-коммандос, который умеет трансформировать свою винтовку в мощный гранатомёт. В игре также появится новая планета Фелуция и ряд PvE-режимов («игрок против окружения»).

Напомним, Star Wars: Battlefront II — это многопользовательский шутер, разработанный шведской студией EA DICE. В нём игроки участвуют в масштабных космических сражениях, созданных по мотивам франшизы Star Wars.

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