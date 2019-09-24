Москва, , 10:11 — REGNUM Образцы питьевой детской воды 21 торговой марки признаны Роскачеством безопасными и качественными. Об этом сообщает 24 сентября пресс-служба организации.

Эксперты изучили детскую воду популярных марок, разлитую в ёмкости объемом от 0,33 до 6 литров и закупленную по цене от 8 до 175 рублей за литр. Образцы проверяли на содержание вредных веществ, включая фталаты, нитраты и тяжелые металлы, и микроорганизмов, а также соответствие маркировке.

«Все исследованные товары оказались безопасными и качественными», — заключили специалисты и добавили, что такую воду можно без кипячения давать детям с первых дней жизни, а также разводить ей сухие смеси.

В исследовании участвовала детская вода «Фрутоняня», «Калинов родничок», «Святой источник», «Агуша», «Расти большой», «Сказочный лес», AquaKids, Slavda superkid, «Сенежская малютка», «Монастырская», «Жемчужинка Байкала», Globus, «Спелёнок», Evian, Fleur Alpine, «Черноголовка», «Мотя», «Бабушкино лукошко», «Ашан Baby», «Архызик», «Каждый день».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве изучили состав 24 образцов детского яблочного пюре и нашли в семи из них следы пестицидов.

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