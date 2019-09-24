В последнюю сентябрьскую неделю установилась прохладная погода не только в центральных областях России, но в Поволжье и на Урале. Средняя суточная температура составит всего 6−7 градусов, что больше характерно для октября, отмечают синоптики. Ожидаются первые заморозки, дожди, переходящие в мокрый снег, в отдельных районах Урала и Предуралья прогнозируется установление временного снежного покрова. В регионах стартовал новый отопительный сезон.

О том, как власти на местах подготовились к предстоящей зиме, — в трансляции ИА REGNUM.