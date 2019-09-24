В Оренбурге с 24 сентября начнутся пробные топки, которые плавно перейдут в отопительный сезон 2019−2020 годов, сообщили в пресс-службе мэрии.
Примечательно, что погодные условия не соответствуют нормативам, согласно которым следует начинать отопительный сезон. На досрочный старт теплоподачи в жилые дома повлияли холода, многочисленные просьбы жителей, прогноз погоды.
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В Свердловской области отопительный сезон начался во всех муниципалитетах
Отопительный сезон начался во всех свердловских муниципалитетах. На утро 23 сентября к теплу были подключены 84,5% соцобъектов и 61% жилья.
В северном районе Якутии начался отопительный сезон
В Якутии запустили котельные в Аллаиховском районе ещё 8 августа — здесь отопительный сезон начался раньше всего.
В Приамурье начался отопительный сезон
В десяти районах и городах Приамурья начался отопительный сезон. Во время подготовительного периода было отремонтировано 286 котлов, заменено 83 котла, 26,1 км тепловых сетей, 18,7 км сетей водопровода, 0,68 км сетей водоотведения.
Конец сентября для Прикамья станет аномально холодным
В Пермский край приходят аномальные холода. По данным ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета, в последнюю неделю сентября (23−29 сентября) температура воздуха будет соответствовать норме середины октября, ожидаются снегопады.
В Тюмени стартовал отопительный сезон
В Тюмени жилой сектор начали отапливать с 23 сентября. Ранее тепло поступило в детсады, школы, больницы.
В Перми без тепла остаётся 15 домов
Отопительный сезон в столице Пермского края начался досрочно из-за неблагоприятного прогноза погоды: 5 сентября для объектов социальной сферы, а 9 сентября — для жилого фонда. Вечером 23 сентября без тепла оставалось 15 многоквартирных домов. В каждом случае ведется поадресная работа, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Отопительный сезон стартовал на севере Красноярского края
На севере Красноярского края отопительный сезон стартовал ещё в начале сентября. А на территории Диксона он и вовсе не прекращается круглый год.
Власти столицы Камчатки озвучили дату начала отопительного сезона
На Камчатке отопительный сезон начали запускать 24 сентября.
В Челябинске назвали срок подключения жилья к отоплению
В Челябинске отопление в жилые дома поступит до конца недели. Это пообещала врип мэра Наталья Котова.
Другие уральцы признаются, что спят в одежде. И днём дома практически не раздеваются, пытаясь сберечь тепло. Отопление во все жилые дома обещают дать к началу октября, а холодно уже сейчас и такая погода сохранится минимум неделю.
Некоторые из уральцев при отсутствии отопления и обогревателей проветривают свои квартиры. И это при температуре чуть выше нуля. Видимо, морозоустойчивые уральцы.
Похолодание на Урале предсказывали ещё неделю назад. При этом быстрого пуска тепла традиционно не ожидалось. В связи с этим некоторые уральцы уехали подальше от холодов, в тёплые края. Обещают вернуться в октябре, после запуска системы отопления.
В Набережных Челнах в ночь на 24 сентября 2019 года выпал первый снег.
Фото с сайта chelny-biz.ru
В Петербурге открыли горячие линии по отоплению
В Ленинградской области глава региона Александр Дрозденко тоже потребовал обеспечить подачу тепла во все жилые дома с 24 сентября, так как в последние дни существенно похолодало. В противном случае главам администраций грозит штраф.
«Среднесуточная температура воздуха во всех районах и муниципалитетах не позволяет откладывать начало отопительного сезона. С завтрашнего дня за неподключение домов к теплу мы начнем штрафовать. Речь идет о персональной ответственности, а не ответственности юридических лиц»,— сказал Дрозденко.
О старте отопительного сезона отчитались главы всех муниципальных районов и городского округа Ленинградской области, но на данный момент к отоплению подключено только 75% жилых домов.
Горячие линии по отоплению начали работать в Петербурге с 23 сентября. Комитет по энергетике и инженерному обеспечению распорядился установить начало отопительного сезона в Петербурге официально с 24 сентября. В Жилищный комитет можно позвонить с 9:00 до 21:00 по телефону 710−44−54, в Жилищное агентство — круглосуточно.
В ивановской Кинешме прямо накануне старта отопительного сезона поставщики газа перекрыли его подачу на котельную предприятия-банкрота, которая обеспечивается теплом и горячей водой несколько жилых пятиэтажек и детский сад.
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Режим ЧС введён в Еврейской АО из-за срыва начала отопительного сезона
В Еврейской автономной области из-за срыва сроков начала отопительного сезона введён режим ЧС в 16 населённых пунктах — не достаточны запасы топливом, котельные не готовы к запуску тепла.
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В Татарии произведен пуск 1287 котельных (40%). Тепло пришло в 3673 многоквартирных дома. Подключение котельных по муниципалитетам продолжается.
Сильный ветер и мокрый снег пообещали жителям Приангарья
Иркутские спасатели предупредили жителей региона о сильном ветре 24 сентября, а синоптики — о мокром снеге.
В Чувашии заработали «горячии линии» на официальных сайтах минстроя, МЧС и Госжилинспекции, а также всех муниципалитетов. На особом контроле — многоквартирные жилые дома, в которых не закончен капитальный ремонт систем отопления и задерживается подача тепла.
В минстрое Татарии для жалоб жителей и вопросов отопительного периода запущена оперативная диспетчерская, а также работает горячая линия по номеру 8−843−231−14−10.
Холода на Урале: сети не выдерживают нагрузки обогревателей
В Свердловской области нынешняя неделя весьма морозная — ночные температуры уходят в минус, а днём не поднимаются выше +5. Но отопление есть далеко не везде. Люди пытаются спастись обогреваьтелями, но это создаёт дополнительную нагрузку на электросети, что приводит к отключениям электричества.
Объявлять отопительный сезон власти Воронежа не спешат — даже на социальные объекты тепло начнут подавать лишь с 26 сентября, при том что о похолодании синоптики предупредили ещё в середине прошлой недели. Когда потеплеют батареи в жилых домах, пока не сообщается.
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Ряд сибирских регионов не успевают в подготовке жилья к зиме
Несмотря на конец сентября, ряд регионов Сибири ещё не до конца подготовили к зиме жилищный фонд. Этот вопрос стал предметом обсуждения на совещании, которое провёл сибирский полпред Сергей Меняйло. Отставания по плановым показателям отмечаются в ряде населённых пунктов Хакасии, Алтайского и Красноярского краёв, Иркутской и Кемеровской областей.
В Казани тревогу вызывали ведомственные котельные. Особенно много вопросов к котельной в жилом массиве Отары, что отвечает за теплоснабжение двух домов. Но уже в следующем году жильцов этих домов пообещали переключить «от проблемной ведомственной котельной». Давать тепло в Отарах будут газовые котлы наружного размещения.
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В Чувашии начался отопительный сезон
Отопительный сезон в Чувашии начался в минувшие выходные. В Чебоксарах более 70% потребителей, подключенных к общей системе, получают тепло с 21 сентября. В первую очередь теплом обеспечили детские сады, школы и учреждения здравоохранения. В ближайшие дни тепло поступит во все 1788 многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе отопления. В настоящее время подключена к теплоснабжению половина многоквартирных домов.
Штормовое предупреждение объявлено из-за прогнозируемых заморозков на территории Воронежской области на 24−25 сентября.
Об этом: В Воронеже из-за заморозков объявили штормовое предупреждение
В Забайкалье возникли проблемы с запуском отопления
В Забайкалье, несмотря на начало отопительного сезона, всё ещё не подключены к теплу более 80 социальных учреждений в Акшинском, Борзинском, Нерчинском, Могойтуйском и Сретенском районах, а также более 600 жилых домов в Оловяннинском, Каларском, Борзинском, Читинском, Чернышевском и Тунгиро-Олекминском районах.
Первый снег, заморозки и сильные дожди с ветром: погода в Поволжье
В Чувашии столбики термометров в Чебоксарах тоже опустились ниже нулевой отметки — на две недели раньше обычного. Минувшей ночью в некоторых районах Чувашии прошел первый снег. Снежный покров пока нигде не установился.
Некоторые котельные в Забайкалье могут встать из-за нехватки угля
Отопительный сезон в Забайкальском крае начался с проблем. Они связаны не только с отсутствием у ряда муниципалитетов паспортов готовности к его прохождению, но и, судя по сообщению ряда иркутских СМИ, банальной нехваткой топлива.
В Казани тепло дали в 349 детсадов, что составляет 96,1% от общего числа, и 176 школ — 87,6% от общего числа. На данный момент в столице Татарии теплом обеспечен 541 объект образования — 89,4% от общего числа.
В Татарии в 27 районах наметили дату старта отопительного сезона, а в Казани тепло в жилые дома массово начнут давать 24 сентября.
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