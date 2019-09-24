24 Сентября
 
10:37

В Оренбурге с 24 сентября начнутся пробные топки, которые плавно перейдут в отопительный сезон 2019−2020 годов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Примечательно, что погодные условия не соответствуют нормативам, согласно которым следует начинать отопительный сезон. На досрочный старт теплоподачи в жилые дома повлияли холода, многочисленные просьбы жителей, прогноз погоды.

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10:37

В Свердловской области отопительный сезон начался во всех муниципалитетах

Отопительный сезон начался во всех свердловских муниципалитетах. На утро 23 сентября к теплу были подключены 84,5% соцобъектов и 61% жилья.

10:37

В северном районе Якутии начался отопительный сезон

В Якутии запустили котельные в Аллаиховском районе ещё 8 августа — здесь отопительный сезон начался раньше всего.

10:35

В Приамурье начался отопительный сезон

В десяти районах и городах Приамурья начался отопительный сезон. Во время подготовительного периода было отремонтировано 286 котлов, заменено 83 котла, 26,1 км тепловых сетей, 18,7 км сетей водопровода, 0,68 км сетей водоотведения.

10:35

Конец сентября для Прикамья станет аномально холодным

В Пермский край приходят аномальные холода. По данным ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета, в последнюю неделю сентября (23−29 сентября) температура воздуха будет соответствовать норме середины октября, ожидаются снегопады.

10:34

В Тюмени стартовал отопительный сезон

В Тюмени жилой сектор начали отапливать с 23 сентября. Ранее тепло поступило в детсады, школы, больницы.

10:33

В Перми без тепла остаётся 15 домов

Отопительный сезон в столице Пермского края начался досрочно из-за неблагоприятного прогноза погоды: 5 сентября для объектов социальной сферы, а 9 сентября — для жилого фонда. Вечером 23 сентября без тепла оставалось 15 многоквартирных домов. В каждом случае ведется поадресная работа, сообщили в пресс-службе городской администрации.

10:31

Отопительный сезон стартовал на севере Красноярского края

На севере Красноярского края отопительный сезон стартовал ещё в начале сентября. А на территории Диксона он и вовсе не прекращается круглый год.

10:31

Власти столицы Камчатки озвучили дату начала отопительного сезона

На Камчатке отопительный сезон начали запускать 24 сентября.

10:31

В Челябинске назвали срок подключения жилья к отоплению

В Челябинске отопление в жилые дома поступит до конца недели. Это пообещала врип мэра Наталья Котова.

10:27

Первый снег, заморозки и сильные дожди с ветром: погода в Поволжье

10:26

Другие уральцы признаются, что спят в одежде. И днём дома практически не раздеваются, пытаясь сберечь тепло. Отопление во все жилые дома обещают дать к началу октября, а холодно уже сейчас и такая погода сохранится минимум неделю.

10:25

Некоторые из уральцев при отсутствии отопления и обогревателей проветривают свои квартиры. И это при температуре чуть выше нуля. Видимо, морозоустойчивые уральцы.

10:23

Похолодание на Урале предсказывали ещё неделю назад. При этом быстрого пуска тепла традиционно не ожидалось. В связи с этим некоторые уральцы уехали подальше от холодов, в тёплые края. Обещают вернуться в октябре, после запуска системы отопления.

10:23

В Набережных Челнах в ночь на 24 сентября 2019 года выпал первый снег.

Фото с сайта chelny-biz.ru

10:23

В Петербурге открыли горячие линии по отоплению

В Ленинградской области глава региона Александр Дрозденко тоже потребовал обеспечить подачу тепла во все жилые дома с 24 сентября, так как в последние дни существенно похолодало. В противном случае главам администраций грозит штраф.

«Среднесуточная температура воздуха во всех районах и муниципалитетах не позволяет откладывать начало отопительного сезона. С завтрашнего дня за неподключение домов к теплу мы начнем штрафовать. Речь идет о персональной ответственности, а не ответственности юридических лиц»,— сказал Дрозденко.

О старте отопительного сезона отчитались главы всех муниципальных районов и городского округа Ленинградской области, но на данный момент к отоплению подключено только 75% жилых домов.

10:22

Горячие линии по отоплению начали работать в Петербурге с 23 сентября. Комитет по энергетике и инженерному обеспечению распорядился установить начало отопительного сезона в Петербурге официально с 24 сентября. В Жилищный комитет можно позвонить с 9:00 до 21:00 по телефону 710−44−54, в Жилищное агентство — круглосуточно.

10:20

В ивановской Кинешме прямо накануне старта отопительного сезона поставщики газа перекрыли его подачу на котельную предприятия-банкрота, которая обеспечивается теплом и горячей водой несколько жилых пятиэтажек и детский сад.

По теме: Отопительный сезон в ивановской Кинешме — под угрозой

10:20

Режим ЧС введён в Еврейской АО из-за срыва начала отопительного сезона

В Еврейской автономной области из-за срыва сроков начала отопительного сезона введён режим ЧС в 16 населённых пунктах — не достаточны запасы топливом, котельные не готовы к запуску тепла.

Эксперты прочат скорую отставку губернатору ЕАО Александру Левинталь.

10:19

В Татарии произведен пуск 1287 котельных (40%). Тепло пришло в 3673 многоквартирных дома. Подключение котельных по муниципалитетам продолжается.

10:19

Сильный ветер и мокрый снег пообещали жителям Приангарья

Иркутские спасатели предупредили жителей региона о сильном ветре 24 сентября, а синоптики — о мокром снеге.

10:18

В Чувашии заработали «горячии линии» на официальных сайтах минстроя, МЧС и Госжилинспекции, а также всех муниципалитетов. На особом контроле — многоквартирные жилые дома, в которых не закончен капитальный ремонт систем отопления и задерживается подача тепла.

10:18

В минстрое Татарии для жалоб жителей и вопросов отопительного периода запущена оперативная диспетчерская, а также работает горячая линия по номеру 8−843−231−14−10.

10:18

Холода на Урале: сети не выдерживают нагрузки обогревателей

В Свердловской области нынешняя неделя весьма морозная — ночные температуры уходят в минус, а днём не поднимаются выше +5. Но отопление есть далеко не везде. Люди пытаются спастись обогреваьтелями, но это создаёт дополнительную нагрузку на электросети, что приводит к отключениям электричества.

10:17

Объявлять отопительный сезон власти Воронежа не спешат — даже на социальные объекты тепло начнут подавать лишь с 26 сентября, при том что о похолодании синоптики предупредили ещё в середине прошлой недели. Когда потеплеют батареи в жилых домах, пока не сообщается.

Об этом: В Воронеже объявили об отопительном сезоне — пока для детских садов и школ

10:17

Ряд сибирских регионов не успевают в подготовке жилья к зиме

Несмотря на конец сентября, ряд регионов Сибири ещё не до конца подготовили к зиме жилищный фонд. Этот вопрос стал предметом обсуждения на совещании, которое провёл сибирский полпред Сергей Меняйло. Отставания по плановым показателям отмечаются в ряде населённых пунктов Хакасии, Алтайского и Красноярского краёв, Иркутской и Кемеровской областей.

10:16

В Казани тревогу вызывали ведомственные котельные. Особенно много вопросов к котельной в жилом массиве Отары, что отвечает за теплоснабжение двух домов. Но уже в следующем году жильцов этих домов пообещали переключить «от проблемной ведомственной котельной». Давать тепло в Отарах будут газовые котлы наружного размещения.

Читайте также: Не все котельные Казани готовы к отопительному сезону

10:16

В Чувашии начался отопительный сезон

Отопительный сезон в Чувашии начался в минувшие выходные. В Чебоксарах более 70% потребителей, подключенных к общей системе, получают тепло с 21 сентября. В первую очередь теплом обеспечили детские сады, школы и учреждения здравоохранения. В ближайшие дни тепло поступит во все 1788 многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе отопления. В настоящее время подключена к теплоснабжению половина многоквартирных домов.

10:15

Штормовое предупреждение объявлено из-за прогнозируемых заморозков на территории Воронежской области на 24−25 сентября.

«Ночью и утром 24 и 25 сентября местами по Воронежской области ожидаются заморозки в воздухе и на почве до минус 3», — говорится в сообщении.

Об этом: В Воронеже из-за заморозков объявили штормовое предупреждение

10:14

В Забайкалье возникли проблемы с запуском отопления

В Забайкалье, несмотря на начало отопительного сезона, всё ещё не подключены к теплу более 80 социальных учреждений в Акшинском, Борзинском, Нерчинском, Могойтуйском и Сретенском районах, а также более 600 жилых домов в Оловяннинском, Каларском, Борзинском, Читинском, Чернышевском и Тунгиро-Олекминском районах.

10:14

Первый снег, заморозки и сильные дожди с ветром: погода в Поволжье

В Чувашии столбики термометров в Чебоксарах тоже опустились ниже нулевой отметки — на две недели раньше обычного. Минувшей ночью в некоторых районах Чувашии прошел первый снег. Снежный покров пока нигде не установился.

10:13

Некоторые котельные в Забайкалье могут встать из-за нехватки угля

Отопительный сезон в Забайкальском крае начался с проблем. Они связаны не только с отсутствием у ряда муниципалитетов паспортов готовности к его прохождению, но и, судя по сообщению ряда иркутских СМИ, банальной нехваткой топлива.

10:13

В Казани тепло дали в 349 детсадов, что составляет 96,1% от общего числа, и 176 школ — 87,6% от общего числа. На данный момент в столице Татарии теплом обеспечен 541 объект образования — 89,4% от общего числа.

10:11

В Татарии в 27 районах наметили дату старта отопительного сезона, а в Казани тепло в жилые дома массово начнут давать 24 сентября.

Читайте также: Названа дата подачи тепла в дома Татарии: отопительный сезон