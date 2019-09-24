Владикавказ, , 10:02 — REGNUM В Северной Осетии планируется построить питомник для разведения безоарового козла. Этот редкий вид животных, занесенный в Красную книгу, проживает в горах на высоте до 4200 м над уровнем моря.

В минприроды РСО-Алании взялись за увеличение популяции безоарового или кавказского козла. По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии республики Александра Карданова, договоренность о строительстве питомника достигнута с Министерством природы России.

«Строительство вольера для разведения парнокопытных для дальнейшего выпуска их в естественную среду обитания начнется в этом году», — цитирует чиновника ТАСС.

Напомним, в России безоаровые козлы водятся на Кавказе, в том числе в Тляратинском заказнике в Дагестане. В последние несколько десятков лет их численность резко снизилась, в связи с чем вид был внесен в Красную книгу, а отстрел животных был запрещен.