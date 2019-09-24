Брянск, , 10:14 — REGNUM Уголовное дело по факту падения бетонного столба на улице Авиационной в Брянске возбуждено следственными органами по материалам прокурорской проверки. Электроопора рухнула на проезжающий мимо автомобиль, водитель чудом не пострадал. Виновные лица будут привлечены к ответственности, сообщили 23 сентября в пресс-службе прокуратуры области.

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В надзорном ведомстве установили, что столб упал из-за небрежного исполнения обязанностей сотрудников АО «Брянскавтодор» и ОГИБДД УМВД России по городу Брянску. Должностные лица не обеспечили надлежащую безопасность при проведении работ по капитальному ремонту автодороги по улице Авиационной Советского района Брянска. Опора контактной троллейбусной сети обрушилась на автомобиль ВАЗ-21 074, водителю был причинён «физический и имущественный вред».

Материалы прокурорской проверки послужили основанием для возбуждения уголовного дела по статье «Халатность». Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры области.

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