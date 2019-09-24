Москва, , 10:06 — REGNUM Статистку о количестве пропавших в России детей озвучили на совещании, которое провел председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным СКР, за 2018 год пропало 13 683 несовершеннолетних, а за первую половину 2019 года — 8 383 ребенка. Практически всех пропавших удалось найти. В настоящее время в розыске находятся 98 несовершеннолетних.

На совещании озвучили причины, по которым дети пропадают чаще всего. Сообщается, что это происходит из-за отсутствия должного контроля в соцучреждениях для детей, конфликтов в семьях, асоциального поведения родителей, жестокого обращения с детьми и неудовлетворительных условий жизни.

Была отмечена важность профилактической работы в этом направлении.

«Опыт работы показал важность установления психологического контакта родственников, близких, воспитателей с детьми, что в дальнейшем исключает случаи их ухода из семьи или социальных учреждений», — отмечает Петренко.

Также собравшиеся обсудили новые методы поиска пропавших детей. Отмечается успешное применение в Иркутской области мобильного приложения «Оберег. Поиск детей», координирующего волонтеров. С его помощью прошлом году были найдены пятеро несовершеннолетних.

По итогам совещания Александр Бастрыкин распорядился создать на сайте Следственного комитета раздел, посвященный розыску несовершеннолетних.