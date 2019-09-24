Париж, , 11:27 — REGNUM Директор Европейской федерации интерактивного программного обеспечения (ISFE) Саймон Литтл высказался против решения парижского суда о перепродаже игр в Steam. По его мнению, это сильно ударит по всей игровой индустрии, сообщил Game Insider 23 сентября.

Литтл считает, что продажи цифровых копий игр должны быть защищены, так как это помогает бороться с пиратством по всему миру. Он также отметил, что последствия решения парижского суда могут стать «катастрофическими для индустрии».

Ранее окружной суд Парижа обязал компанию Valve разрешить перепродажу игр, приобретённых в Steam. Суд также постановил, что у пользователей должна появится возможность выводить собственные средства с кошелька Steam по первой необходимости.

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