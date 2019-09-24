Салехард, , 09:39 — REGNUM На Ямале создаётся региональный центр по выплате пенсий. Он будет наделён функцией сбора и обработки информации, взаимодействия с банками, почтой, обеспечит контроль за правильностью начисления сумм пенсий, пособий и иных социальных выплат, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

В настоящее время выплата пенсий и различных денежных пособий осуществляется в территориальных органах Пенсионного фонда России, они же работают с обращениями граждан, собирают и обрабатывают информацию. Расчётный центр подразумевает единую систему и технологию обработки информации по выплатам пенсий и пособий.

На Ямале 143 тысячи получателей пенсий и 21 тысяча получателей различных ежемесячных выплат, а также 43 тысячи человек владеют сертификатом на материнский капитал и 12 тысяч имеет право ежегодную компенсацию льготного проезда.