Ставрополь, , 09:40 — REGNUM Госпрограмма строительства социальных многоквартирных домов разрабатывается в Ставропольском крае. В них смогут проживать дети-сироты, многодетные семьи, учителя, врачи и работники культуры, сообщили ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе министерства строительства и архитектуры региона.

В настоящее время в крае идет подготовка механизмов реализации данной госпрограммы как в правовом поле, так и в плане разработки проектной документации.

«Сегодня важно определить не только потребность в разных населенных пунктах, но и алгоритм выделения жилья отдельным категориям граждан», — отметил в ходе совещания глава регионального минстроя Алексей Когарлыцкий.

Предполагается, что проект многоквартирных домов станет универсальным, с учетом исследований в будущем это позволит сэкономить деньги для подготовки проектно-сметной документации и оптимизирует бюджет на проектирование и строительство объектов.

Напомним, в июле президент России Владимир Путин поручил правительству страны разработать механизмы обеспечения жильем граждан с невысоким доходом, на условиях его сохранения в публичной собственности. Речь идет о предоставлении малоимущим жилья без передачи его в собственность.

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