Воронеж, , 09:36 — REGNUM Проект строительства дороги, соединяющей улицы Шишкова и Тимирязева в Воронеже, обсуждался в ходе публичных слушаний, состоявшихся 23 сентября в Доме архитектора. По информации пресс-службы мэрии, всего в слушаниях приняли участие около 200 человек, 50 проголосовали против проекта, остальные — за.

Проект вызвал эмоциональное обсуждение. Речь идёт о дороге, которая, по утверждению проектировщиков, должна решить проблему постоянных заторов на Шишкова, где в последние годы массово строились жилые комплексы — без какой-либо инфраструктуры. Новая дорога позволит жителям этих ЖК, где, по данным мэрии, проживает около 30 тыс. человек, выезжать на Тимирязева напрямую, без выезда на Московский проспект и Ломоносова. Противники строительства дороги, которых, кстати, немало и среди жителей упомянутых ЖК, сомневаются в том, что новая дорога решит проблему заторов на Шишкова, а вот проблемы с парковкой и экологией жители могут получить.

Кроме того, при строительстве магистрали, которая пройдет через поля рядом с Ботаническим садом ВГУ, будет вырублено 1600 деревьев — власти обещают «компенсационную высадку». Вызывает большие вопросы строительство дороги и у жителей района улицы Тимирязева: традиционно зеленый, экологически чистый микрорайон рискует получить загазованные улицы — и всё те же заторы.

«Все мнения, озвученные в ходе публичных слушаний, будут рассмотрены комиссией по землепользованию и застройке», — пообещали в мэрии Воронежа.

Как сообщало ИА REGNUM, добавим, что несколько лет назад улицы Тимирязева и Ломоносова реконструировали, расширили «горло» у Березовой Рощи, однако полностью решить проблему заторов не удалось.

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