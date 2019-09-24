Ташкент, , 09:29 — REGNUM Ветряную электростанцию мощностью 500 МВт планируют построить в Гиждуванском районе Бухарской области Узбекистана, сообщает агентство «УзА».

В рамках реализации первого этапа строительства ветряной электростанции установлены мачты для измерения скорости ветра. Для реализации проекта китайской компании «Лиаонинг Лидер» выделили 6 тыс. га земли.

Электростанцию планируется сдать в эксплуатацию осенью 2020 года. Стоимость проекта оценивается в $240 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, возле городов Нукус и Зарафшан в Узбекистане планируют построить две ветряные электростанции мощностью 100 и 200 МВт. Место строительство было определено с участием специалистов из Германии.

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