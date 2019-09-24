Омск, , 09:23 — REGNUM В Омске спасатели эвакуировали персонал областной клинической больницы, спасли пострадавших и потушили условный пожар в рамках пожарно-тактического учения. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 сентября в ГУ МЧС России по Омской области.

По легенде учений, «пожар» возник из-за короткого замыкания электропроводки в палате на седьмом этаже. Дым быстро отрезал пути эвакуации. Трое пациентов остались заблокированными. Пожарные приступили к тушению возгорания и спасению людей с помощью газодымозащитной службы. Одного «пострадавшего» эвакуировали, применив спасательное устройство. Двоих пациентов «спасли» при помощи автоматического коленчатого подъёмника.

По словам начальника второй пожарно-спасательной части Константина Сосункевича, все службы с поставленными задачами справились.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии 1−2 октября пройдёт масштабная тренировка по гражданской обороне.

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