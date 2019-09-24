Москва, , 09:19 — REGNUM В Москве аэропорты задержали и отменили 28 авиарейсов, сообщает 24 сентября онлайн-сервис «Яндекс.Расписания».

Самолет в небе Fonwall.ru

По данным на 9:11, в аэропорту «Домодедово» задержано 17 рейсов, четыре отменено. В двух других аэропортах отменённых рейсов нет. Во «Внуково» задержано три рейса, в «Шереметьево» — четыре рейса.

Информация для онлайн-табло сервиса предоставлена аэропортами. Причины сбоя в расписании перелётов не указаны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 24 сентября, по прогнозу синоптиков, утратит силу ненастный циклонический вихрь, определяющий погоду в регионе.