Табасаранский район, Дагестан, , 09:15 — REGNUM Случаи «лечения» умерших граждан и хищения при этом денежных средств выявлены в центральной больнице Табасаранского района Дагестана. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, сообщили ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе прокуратуры республики.

Проверка выявила, что в 2017 году пока неустановленные сотрудники больницы предоставили в территориальный Фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Дагестана ложные сведения об оказании медицинских услуг четырем местным жителям. Однако эти люди, которых якобы лечили в больнице, на тот момент были умершими.

На основании предоставленных документов ТФОМС незаконно перечислил учреждению денежные средства, размер которых прокуратура пока не уточнила.

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Как сообщало ИА REGNUM, аналогичные случаи мошенничества ранее выявлялись и в некоторых других медучреждениях Дагестана. Так, работники центральной городской больницы Буйнакска на лечении «мертвых душ» похитили около 40 тыс. рублей.