Москва, , 09:07 — REGNUM На горячую линию Роспотребнадзора по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей поступило порядка 8,6 тыс. жалоб и обращений, сообщается на сайте ведомства.

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Больше всего жалоб касалось школьной форме, на втором месте — качество и безопасность обуви, на третьем месте — рюкзаки и портфели.

Также родители задавали вопросы по использованию детьми гаджетов и школьно-письменным и канцелярским принадлежностям.

Кроме того, волновали позвонивших: учебная нагрузка на детей, количество учащихся в классе, питание учащихся, прохождение школьниками медосмотров и др.

Как сообщало ИА REGNUM, горячая линия Роспотребнадзора по вопросам качества школьных товаров проводилась с 19 августа по 2 сентября.

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