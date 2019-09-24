Махачкала, , 09:11 — REGNUM Санитарная авиация Дагестана в начале октября текущего года пополнится двумя новыми вертолетами. Воздушные судна будут оснащены современными медицинскими модулями, в том числе реанимационным оборудованием, для эвакуации больных из отдаленных и труднодоступных районов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

«Развитие санитарной авиации особенно актуально для Дагестана, так как это субъект с достаточно большим количеством районов со сложной транспортной доступностью», — отметил 23 сентября в ходе видео-селекторного совещания руководитель проектного офиса по развитию санитарной авиации Минздрава РФ Михаил Ламзин.

Руководителям медицинских организаций Дагестана совместно с главами муниципалитетов поручено определить территории, где будет садиться «воздушная скорая». В минздраве заверили, что работы по строительству вертолетных площадок в Дагестане стартуют со следующего года.

Напомним, развитие санитарной авиации в России является одним из приоритетных направлений федерального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение». В программе в 2019 году участвуют 49 регионов, среди которых два субъекта Северного Кавказа: Дагестан и Северная Осетия.

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