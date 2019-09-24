Махачкала, , 08:59 — REGNUM В убийстве трех человек признан виновным житель Дербентского района Дагестана Беделу Джалилов. Жертвами преступника стали мать и её несовершеннолетняя дочь, а также жена его родного брата, сообщили ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе Верховного суда республики.

Согласно материалам дела, первые два убийства Джалилов совершил в ноябре 1993 года, когда ему было всего 14 лет. Тогда он с отцовским ружьем проник в дом, где проживали его одноклассница и её мать. Смертельно ранив выстрелом хозяйку жилища, он потребовал у её дочери выдать ему имеющиеся в доме ценности. Получив деньги и золотое кольцо, подросток застрелил свою одноклассницу и скрылся.

Спустя 25 лет, в августе 2018 года, Джалилов, будучи пьяным, решил убить супругу родного брата, которая знала о совершенных им ранее преступлениях и угрожала разглашением этой информации. Он несколько раз ударил родственницу топором, от чего та впоследствии скончалась.

Но и это ещё не всё. Также установлено, что Джалилов не исполнял ранее вынесенное решение суда и без уважительных причин уклонялся от уплаты алиментов на содержание своих малолетних детей.

При вынесении вердикта суд учел, что первые два убийства были совершены Джалиловым в несовершеннолетнем возрасте, также принял во внимание его явку с повинной и активное сотрудничество со следствием. В итоге он приговорен к 16 годам колонии строгого режима, а также обязан возместить потерпевшей стороне материальный ущерб в размере 240 тыс. рублей.

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