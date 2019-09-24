Москва, , 08:40 — REGNUM В Москве температура воздуха 24 сентября окажется в пределах 8 градусов тепла, сообщает центра «Фобос».

Василий Поленов. Золотая осень

"Ненастный циклонический вихрь, определяющий погоду практически над всей территорией Европейской России, станет менее активным, к тому же запасы влажного воздуха в его зоне действия иссякнут», — говорится в прогнозе.

Впрочем, синоптики отмечают, что и оставшихся запасов влаги вполне достаточно для формирования разорванных облачных полей и локальных кратковременных осадков.

Температура воздуха днём в Москве окажется в пределах от 6 до 8 градусов, в Подмосковье — от 4 до 9 градусов. Ветер порывистый, его скорость составит от 4 до 9 м/с.