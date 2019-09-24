Нью-Йорк, США, , 08:40 — REGNUM Россия рассчитывает на экспертную поддержку Международной организации труда (МОТ) в вопросе трудоустройства молодых людей. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Черкасов, выступая на тематическом мероприятии высокого уровня на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он отметил, что каждый год около 2,5 млн жителей России проходят профориентацию, половина из них — молодые люди 14 — 29 лет. Российские власти продолжат активную работу в сфере занятости молодежи и надеются, что МОТ и далее будет оказывать эффективную экспертную поддержку в этом вопросе.

Черкасов указал также, что российская служба занятости ориентирует молодежь на обоснованный выбор профессии и получение образования, соответствующее требованиям на рынке труда.

Как сообщало ИА REGNUM, российская молодежь стремится в города, где труд высоко оплачивается. Эксперты называют это логичным, так как молодые люди чётко понимают: возможности благосостояния в условиях рынка соответствуют приложенным усилиям.

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