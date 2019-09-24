Москва, , 08:34 — REGNUM Срок пребывания под стражей для экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца — бывшего советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова — может быть продлен еще на три месяца.

С ходатайством об этом выступило следствие, направив прошение в Басманный суд Москвы. Решение об этом пока не принято, сообщили в суде.

Напомним, ранее Басманный суд постановил оставить отца и сына Арашуковых под стражей до 30 сентября. Оба они были задержаны 30 января 2019 года. Их обвиняют в создании преступного сообщества, которое занималось хищениями газа на Северном Кавказе и Юге России. Общая сумма ущерба, которую нанесли участники группы, 10 из которых в настоящее время также арестованы, составляет более 30 млрд рублей.

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