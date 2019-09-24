Хабаровск, , 08:36 — REGNUM В рамках национального проекта «Образование» в сельских школах Хабаровского края сегодня, 24 сентября, открылись «точки роста», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Центры цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в этом году будут открыты в 24 школах края, к концу 2020 года их будет уже 66.

«Точки роста» представляют собой оформленные в едином стиле школьные кабинеты, оснащённые передовым оборудованием: квадрокоптерами, шлемами виртуальной реальности, 3D-принтерами и многим другим на общую сумму 1,6 млн рублей. Всего из федерального бюджета для открытия 24 «точек роста» было перечислено 40 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калининградской области откроется 11 «точек роста», а в сельских школах Подмосковья — 77 подобных центров.