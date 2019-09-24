Москва, , 08:23 — REGNUM Пиво оказалось самым популярным в России алкогольным напитком. Об этом говорят сентябрьские данные платформы фискальных данных «Такском», передает 24 сентября RT.

В пятерку самых востребованных спиртных напитков также вошли вино, водка, коньяк и сидр. В сентябре 2018 года на месте сидра в топ-5 находилось шампанское.

Из безалкогольных напитков чаще всего покупают воду. Далее, как и в минувшем году, идут сок, квас, минеральная вода и энергетические напитки.

Рейтинг составлен на основе анализа более 15 млрд кассовых чеков.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе на основе анализа фискальных данных были названы самые продаваемые кондитерские изделия в РФ. Ими оказались печенье, пряники и вафли, а также изделия из шоколада.

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