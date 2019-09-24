Франкфурт-на-Майне, Германия, , 08:09 — REGNUM Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне (Германия) признал похмелье болезнью, пишет издание Bild.

Юридическое лицо подало иск в суд против производителя биологически активной пищевой добавки (БАД) — напитка, который рекламировался как средство для профилактики или лечения похмелья. Суд, ссылаясь на правила об информации о пищевых продуктах, установил:

«Информация о пищевых продуктах не должна приписывать ему какие-либо свойства профилактики, лечения или лечения заболеваний человека или создавать впечатление об этом свойстве».

«Под болезнью понимается любое, в том числе незначительное или временное нарушение нормальной природы или нормальной активности организма», — решил суд и признал похмелье болезнью из-за симптомов — тошноты, усталости, головной боли. Не имеет значения, что они вызваны употреблением алкоголя и проходят сами со временем.

Рекламу БАД франкфуртский суд счел незаконной.