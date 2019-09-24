Тюмень, 24 сентября 2019, 08:05 — REGNUM В тюменском детском саду № 158 грубо нарушают право детей на добровольную туберкулинодиагностику — пробу Манту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил отец шестилетнего воспитанника данного детского сада.
После отпуска воспитанник детского сада № 158 пришёл в группу со справкой, что он «соматически здоров и может посещать детское учреждение». Но медик потребовала ещё и справку от фтизиатра. Якобы так положено по приказу заведующей детсада от 9 августа 2019 года. Родителям было заявлено, что пока они не принесут справку от фтизиатра, их ребёнок будет получать образование дистанционно.
В департаменте образования Тюмени заявили о законности требований сотрудников детского сада, которые следуют санитарно-эпидемиологическим правилам. Ребёнка ждут в дошкольном учреждении, но с соответствующей справкой от фтизиатра.
Отец ребёнка уже обратился с претензиями о недопуске ребёнка в детский сад без реакции Манту в региональную прокуратуру и к уполномоченному по правам ребенка в Тюменской области. Кроме того, один из депутатов Госдумы РФ направил заявление Александра Л. генпрокурору Юрию Чайке.