Тюмень, , 08:05 — REGNUM В тюменском детском саду № 158 грубо нарушают право детей на добровольную туберкулинодиагностику — пробу Манту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил отец шестилетнего воспитанника данного детского сада.

» Моему сыну 23 сентября отказали в получении дошкольного образования в детском саду № 158 города Тюмени из-за нашего отказа от диагностической реакции Манту. Важно понимать, я не против прививок. Я за соблюдение прав и свобод граждан, в частности прав детей на образование и на добровольную вакцинацию», — заявил отец мальчика Александр Л.

После отпуска воспитанник детского сада № 158 пришёл в группу со справкой, что он «соматически здоров и может посещать детское учреждение». Но медик потребовала ещё и справку от фтизиатра. Якобы так положено по приказу заведующей детсада от 9 августа 2019 года. Родителям было заявлено, что пока они не принесут справку от фтизиатра, их ребёнок будет получать образование дистанционно.

«Законодательством об образовании не предусмотрен отказ от туберкулинодиагностики в качестве основания отстранения от обучения. Отсутствие какого-либо медицинского документа об отсутствии у него диагноза «туберкулёз» не может служить основанием для отстранения ребенка от посещения образовательного учреждения», — цитирует Александр Л. решение суда по аналогичному делу.

В департаменте образования Тюмени заявили о законности требований сотрудников детского сада, которые следуют санитарно-эпидемиологическим правилам. Ребёнка ждут в дошкольном учреждении, но с соответствующей справкой от фтизиатра.

Отец ребёнка уже обратился с претензиями о недопуске ребёнка в детский сад без реакции Манту в региональную прокуратуру и к уполномоченному по правам ребенка в Тюменской области. Кроме того, один из депутатов Госдумы РФ направил заявление Александра Л. генпрокурору Юрию Чайке.