Джакарта, , 08:05 — REGNUM Около 57 тыс. человек все еще живут во временных убежищах через год после землетрясения и цунами, обрушившихся на индонезийский город Палу, сообщили в гуманитарной организации Красный Крест 23 сентября.

«Мы надеемся, что правительство Индонезии удвоит свои усилия по определению зон застройки и поможет тысячам семей построить постоянное жилье», — заявил Ян Гельфанд, представитель международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца.

Известно, что Всемирный банк недавно выдал кредит в размере одного миллиарда долларов США на восстановление Палу и его окрестностей.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября 2018 года землетрясение магнитудой 7,5 и последующее цунами разрушили регион Палу на западе острова Сулавеси, в результате чего 170 тыс. человек были эвакуированы.

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