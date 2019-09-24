Бужумбура, , 08:12 — REGNUM Тысячи конголезских студентов, обучающихся в университетах Бурунди, бойкотируют занятия после того, как десятки других студентов из Демократической Республики Конго (ДР Конго) были арестованы. Об этом сообщает BBC Great Lakes.

Начиная со среды, 18 сентября, более 90 студентов из ДР Конго были арестованы в столице Бурунди, Бужумбуре. По сообщениям властей, аресты были произведены из-за отсутствия виз. Некоторые из студентов были депортированы, передает телерадиокомпания.

ДР Конго и Бурунди являются членами экономического блока стран Великих Озер, известного под французской аббревиатурой CEPGL.

Согласно правилам CEPGL, граждане могут на законных основаниях находиться в странах-членах блока в течение трех месяцев — для этого им не нужно подавать заявление на получение визы. Их пребывание может быть продлено путем выезда и повторного въезда в страну-члена блока каждые три месяца.

«Они говорят, что у нас нет виз, но мы в шоке, потому что большинство из нас живет здесь по карточкам CEPGL», — сказал BBC Виталий Цирхуза, глава Конголезской студенческой ассоциации Бурунди (Cecob).

Он отметил, что конголезские студенты в Бурунди не знают о каких-либо изменениях правил, касающихся резидентов CEPGL.

«Мы приостановили академическую деятельность, чтобы повысить осведомленность, так как это дипломатический вопрос. Студенты должны находиться в классах, а не в тюрьме», — сказал Цирхуза.

Министерство безопасности Бурунди не ответило на запрос ВВС о комментариях.

В Бурунди учатся около 7000 конголезских студентов, большинство из них — в Бужумбуре.