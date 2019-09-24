Москва, , 08:03 — REGNUM Несмотря на высокое качество диагностики в стоматологии, искусственный интеллект не сможет заменить врача-стоматолога, и останется лишь хорошим помощником. К такому выводу пришли эксперты и учёные VII научного форума «University Forum 2019», сообщила пресс-служба Сеченовского университета.

Выступивший на мероприятии декан стоматологической школы принца Филиппа (Гонконгский Университет) профессор Томас Флемминг осветил основные направления научных исследований его школы с точки зрения возможности использования искусственного интеллекта.

На сегодняшний день фрагменты искусственного интеллекта достаточно широко используются в стоматологии: например, программируемые эндодонтические наконечники, выбирающие программу для конкретной технологии обработки корневых каналов, оптические сканеры.

Тем не менее, учёные пришли к единому мнению о том, что искусственный интеллект никогда не заменит врача-стоматолога. Это не андроид, который будет все делать вместо врача, а высокие технологии, которые будут помогать стоматологам в диагностике и лечении пациентов.

Форум, организованный стоматологической школой принца Филиппа, был посвящен вопросам внедрения технологий искусственного интеллекта в стоматологию и медицинское образование. В мероприятии приняли участие деканы и директора институтов стоматологии из 55 университетов со всего мира, 10 из которых выступили в качестве спикеров.

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