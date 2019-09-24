Москва, , 07:53 — REGNUM В Москве в октябре в рамках акции «Миллион деревьев» высадят около 7 тыс. деревьев и кустарников, сообщается на портале мэра столицы.

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Во дворах жилых домов по 250 адресам и на территориях 207 социальных объектов посадят более 6,4 тыс. деревьев и свыше 546 тыс. кустарников.

Весной 2019 года в рамках акции «Миллион деревьев» было высажено более 7 тыс. деревьев и более 235 тыс. кустарников.

Как сообщало ИА REGNUM, акция «Миллион деревьев» проходит в Москве с осени 2013 года. С того времени в столице высажено более 2,5 млн деревьев и кустарников.

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