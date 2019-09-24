Владивосток, , 07:49 — REGNUM Сестринское отделение «Центр доброты и заботы» после ремонта открылось в поликлинике № 4 города Владивостока, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе капитального ремонта в здании была произведена перепланировка, заменены коммунальные сети, устроена новая кровля. Дверные проёмы были расширены с расчётом на использование многофункциональных кроватей для малоподвижных пациентов.

Сестринское отделение рассчитано на 23 койки. Сюда попадают те жители региона, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Часто скорая помощь привозит сюда пациентов без каких-либо документов и с потерей памяти.

В будущем здесь планируется создать центр паллиативной помощи, а до конца года в отделении появятся 20 паллиативных коек.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Санкт-Петербурга решили усилить систему паллиативной помощи.